сочинение на тему "нам нужен мир, мы не хотим воины" не много 70 слов

Нам нужен мир, мы не хотим войны Шестьдесят пять лет отделяет нас от времён Великой Отечественной войны, от Победы. Всё меньше остаётся ветеранов, которые могут как очевидцы и участники рассказать о том, чем была война для нашей страны. Может быть, через много лет люди почти не будут вспоминать об этой войне. Как можно забыть ужас, который пережили наши близкие?