Сочинение на тему нужны ли в жизни сочуствия и сострадания с рассказом Юшка и кусака 7 класс

Сострадание в жизни, как я считаю - незаменимое для человека качество. В рассказе "Кусака" описана тема любви людей к животным, точнее к собаке. Тут очень заметно, как изменяется характер Кусаки по отношению к людям, но только тогда, когда к ней проявляют сострадание, даже если это происходит очень быстро. И так злобная и кусачая собака "Расцвела всей своей собачьей душой", но счастье было недолгим. Девочка, получив любовь и преданность Кусаки, бросила ее и даже не попрощалась. Я считаю, что девочка не виновата, так как девочке не разрешила мама, и она еще маленькая. Вероятно, что ей тоже очень тяжело расставаться с собакой. Это первый урок сострадания из жизни девочки. Главный герой рассказа "Юшка" был таким же человеком. Несмотря на то что и дети, и взрослые его обижали, он не обращал на них внимания. Он не озлобился на них, а просто все терпел. Но он верил в чудо, которое должна была совершить его приемная дочь, которая очень хотела стать врачом. И Юшка помогал ей, отдавал последние деньги, во всем себе отказывал, но продолжал верить в то, что девочка его вылечит. В этом рассказе меня поразило равнодушие родителей к поступкам детей. Они могли рассказать детям о сочувствии и сострадании, вместо того чтобы ничего не делать. Человек живет в обществе, поэтому важно иметь сочувствие и сострадание к другим людям. Оценка 4, из-за орфографических и пунктационных ошибок. Тут все исправлено учителем