Когда ты совсем поздно ему было очень очень плохо ему сказали не покладая рук трудился как мог когда он занимался своим телом обнаружил сокровище быстрые спрятал и положил себе в комнату чтобы никто не мешал через неделю каждый каждый каждого раза каждого раба рабо прошла проверка который нарушил сокровище у него обнаружили сокровище и сказали ты будешь казнен за то что зубы мигалка сударства так и закончилась эта история.. Подойдет ответ? Если что пишите окей,