Сочинение на тему один день из военного похода римлян помогите нужно срочно

1 ПРОГУЛКИ ПО РИМУ История Рима началась с обычного для Средиземноморья города-государства с республиканской формой правления. В результате длительных и упорных войн римлянам удалось сперва подчинить себе соседние народы ( этрусков, собинов и др. ), а потом распространить свою власть на весь полуостров. Огромное значение для судьбы Рима имела победа над Карфагеном - его главным конкурентом в борьбе за контроль над купеческими морскими путями. Что до римского искусства, то и тут не обошлось без захвата и грабежа: римляне покорили не только этрусков, но и греческие колонии на юге Апеннинского полуострова, а затем, войдя во вкус, завоевали и саму Грецию с Македонией в придачу. С этого момента отношения греков и римлян вошли в весьма своеобразную фазу: с одной стороны, победители-римляне всячески притесняли бедных греков, облагали их данью и даже забирали в рабство, а с другой - пылко восхищались греческими храмами, статуями, греческим театром, живописью и литературой. Среди образованных римлян ...