Сочинение на тему "Осенний парк" Срочно помогите пожалуйста заранее спасибо)))

Осенью парк намного красивее чем летом. Ведь именно осенью ходя по парку создается такое ощущение как будто попал в самую яркую сказку, мечту. Думаю каждый видел осенний парк если нет то человек многое утратил не сходя или хотя бы не по смотря на осенний парк. Осень берет свои краски и как художник начинает раскрашивать их в разные тонна, ярко красный, коричневый, желтый. И ты ощущаешь что ходя и видя осенний парк,лес каждый цвет который на листве можно увидеть только осенью говорит -Здравствуй осень!