Сочинение на тему ПАМЯТИ ПАВШИМ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

Подвиги солдат сражавшихся на Великой отечественной войне достойны восхищения. Мы часто слышим о людях, которые совершали подвиги на войне. Многие знают такие фамилии как Покрышкин, Жуков и т.д. Но ведь в то время подвиги совершали все солдаты. И основную массу этих людей мы не знаем. Мне хотелось бы рассказать о людях, фамилии которых знают единицы. Эти люди из моего села. О них известно не много, но память о них очень дорога.