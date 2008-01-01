Сочинение на тему "Плохие манеры" или "Хорошие манеры". В сочинении описать ситуации из жизни

Хорошие манеры – основы поведения воспитанного человека в обществе. Способ обращения с другими людьми, употребляемые в речи выражения, тон, интонация, походка, жестикуляция и мимика все это называется манерами. Скромность и сдержанность, умение контролировать свои поступки, внимательно и тактично общаться с другими людьми — именно на этих качествах и базируются хорошие манеры. Есть несколько основных правил этикета, которых стоит придерживаться. Много раз замечала дурную привычку девушек, трогать цепочку на шее или колечко на руке. Вы, скорее всего тоже замечали это или сами иногда не знаете, куда деть свои руки. Запомните, не следует этого делать в присутствии другого человека. А иногда, бывает и такое. Пришли в гости и по привычки выходите курить через каждые 10 — 15 минут. Постарайтесь не курить при разговоре, ну а если вам очень хочется, уточните у собеседника, не будет ли он против, если вы закурите. Конечно, многие из нас знакомы с элементар­ными правилами поведения в обществе. Но дале­ко не каждый умеет ими пользоваться — то ли от нежелания, то ли от неумения верно оценить си­туацию, то ли просто из-за собственного эгоизма. Ведь главное в искусстве общения с людьми — это внимание к ним, а многие из нас в первую очередь думают о самих себе. А потом обижают­ся и недоумевают, почему окружающие не хотят с ними общаться Существует мнение, что вежливость — это только внешнее, показное. «Нет добра в твоей душе — обрети хотя бы добрый вид», — гласит индийская пословица. Но я не могу согласиться с этим. Мне кажется, что хорошим манерам не­возможно обучить злого, эгоистичного, грубого, тщеславного, высокомерного, завистливого чело­века. Все эти недостатки обязательно проявят себя, а фальшивая, изощренная любезность, не идущая от самого сердца, способна только оттол­кнуть от такого человека окружающих. Ведь хо­рошие манеры призваны украшать, подчерки­вать наши достоинства, а не прикрывать маской пристойности наши недостатки.