Сочинение на тему: почему нужно охранять водоёмы и реки беречь воду

Вода-основа жизни всего живого на Земле....в настоящее время весь мир испытывает потребность в чистой воде, в её источниках....Россия обладает самыми большими запасами чистой воды, сосредоточенной в озере Байкал, но население в основном расходует воду бесхозяйственно, засоряет водоемы, промышленные предприятия загрязняют реки (забирает чистую воду и сбрасывают в реки промышленные стоки), что отражается на экологии: гибнет рыба, животные и растительный мир....поэтому, и требуются меры по охране водоемов от загрязнения, чтобы потреблять чистую воду и избежать различные болезни....например, в Омске в результате забора воды из реки Иртыш Китаем и Казахстаном резко снизился уровень реки, что повлияло на судоходство и доставку грузов на север...кроме того,эти страны хагрязнили реку стоками, что сделало невозможным купание в Иртыше....такая ситуация потребовала создание водонапорной плотины и новых очистных сооружений, на строительство которых будет потрачены миллиарды рублей, которые могли бы пойти на социальную сферу