Сочинение на тему подвиги Ильи Муромца и план заранее спасибо

Илья Муромец и города Мурома отправился к к царю киевской руси Владимиру для того , чтобы представиться русским богатырем , хотел добраться к обеду поэтому пошел прямоезжею дорогою через чернигов град . По дороге в киев град богатырь всретил Соловья разбойника и привез его к царю ! Царь не поверил Илье и захотел услышать крик Одихманьтьева сына , Илья муромец срубил голову Соловью !но ! Русский народ считал богатырей добрыми , хотя в бою они становятся злыми .богатыри очень любили родину и защищали ее , были безгранично добрыми , душевно щедрыми , супер сильными и очень смелыми КОММЕНТ