Сочинение на тему пожар

Сочинение на тему пожар

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ПОЖАР.В НАШЕМ ГОРОДЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР. ЗГОРЕЛ БОЛЬШОЙ ДОМ.К СЧАСТЬЮ НИКТО НЕ ПОДСТРОДАЛ .ПОЖАРНИКИ БЫСТРО ПРИЕХАЛИ И ПОТУШИЛИ ПОЖАР.
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