Сочинение на тему пословица

Пословица — малая форма народного поэтического творчества, облачённая в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. В моей семье у меня с мамой есть любимая пословица:"Сделал дело-гуляй смело" или "Кончил дело-гуляй смело".Я понимаю эту пословицу так:Лучше сделать все дела сегодня, чем откладывать всё на завтра!Мне мама говорит эту пословицу тогда, когда я ленюсь сделать уроки на потом, но через 5 минут я всё равно их делаю.Вообще её говорят тем, кто ленивый человек и предпочитает валять дурака!Мне эта пословица нравится тем, что в ней есть глубокий смысл и хорошее значение!