Сочинение. На тему "пробуждение природы весной" 7-10 предложений срочно надо

Многие считают что весна – самое удивительное время года. Она наступает так стремительно, что перемены в природе происходят буквально на глазах. Каждый весенний день приближает самое теплое и любимое время года – лето. Наступление весны создает ощущение прихода чего-то нового, удивительного и радостного, поэтому все люди так рады весне. Идет весна, и мир вокруг становится ярким и лучезарным. Дни становятся заметно длиннее. Количество пасмурных дней уменьшается. Почти каждый весенний день – светлый и солнечный. Снег тает, становясь темным и грязным, оседает, повсюду текут ручьи. С каждым днем таяние снега усиливается и ручьев становится все больше. Над полем, где еще лежит снег, весенним теплым днем стоит густой туман. Это снег тает и испаряется, поднимаясь вверх. Весной можно наблюдать уникальное природное явление – ледоход. Лед на реках постепенно подтаивает и рыхлеет, затем вспучивается. Наконец он трескается с оглушительным звуком и рассыпается на отдельные льдины, которые подхватываются течением. Множество больших и малых льдин плывут по реке, сталкиваясь и ломаясь, образуя заторы, неся за собой ветки и бревна. Снег тает, стекая в реку, воды в реке становится все больше. Она уже не может удержаться в своих берегах. Река выходит их берегов и разливается, заливая все окружающие поля и луга. Вода во время разлива покрывает огромную территорию. Это поистине удивительное и величественное зрелище. Ежегодно от разлива рек гибнет большое количество диких и домашних животных, страдают села и деревни. Однако в этом явлении есть и польза для природы. Вода вымывает ил со дна реки, выбрасывая его на окружающие поля. Земля после разлива становится плодороднее. Когда схлынет вода, на обновленной земле буйно разрастаются растения, зеленеют посевы. Весной все вокруг быстро зеленеет. Первая трава пробивается из земли сразу, как только растаял снег. Она быстро растет, ловя каждый теплый луч солнца.