Сочинение на тему счастье на татарском

Для каждого счастье имеет различную форму: для кого-то счастье это иметь кошку или собачку; кто-то считает что счастье это быть богатым; некоторые думают что это какой-либо праздник; то есть у каждого счастье это разное понятие. Например я, считаю, что счастье- это большая и дружная семья!!! Это же самое дорогое в мире, дороже любых богатств! Родного человека невозможно променять на долгую жизнь или, например, на деньги... Счастье быть в семье, любить ее и дорожить близкими тебе людьми. Мне кажется нет человека счастливей, чем тот, у которого есть семья- крепкая и дружная!!!