Сочинение на тему "слово о полку Игореве"

Всё гораздо проще. Кроме "краснораспетых былиноласкаемых словамивоздвиженных природокрасот", в Слове нет никаких конкретных описаний Русской земли. Единственное упоминание - "...на реке на Каяле у Дона великого. О русская земля! Уже ты за горою. " - относится к реке Каяле (ныне Северский Донец - приток Дона) и горе Кремянец на территории современной Украины. Так что русского там - как бы не очень. Однако надо делать скидку на то, что былины - устное народное творчество. С каждым пересказом былинщики привносили в исходный текст своё.