сочинение на тему соревнования на школьном стадионе

Сочинение. Соревнования на школьном стадионе. Сегодня будут соревнования на школьном стадионе! Я так волнуюсь! Думаю это будет очень интересно!Нам с классом очень нравится смотреть соревнования на школьном стадионе,ведь это так интересно!Я бы и сама очень хотела выступать на стадионе. А ведь наверное те кто выступают очень волнуются перед своими выступлениями. Я бы очень хотела попасть на школьный стадион и выступить там!Приходите к нам!Будем вместе смотреть выступления на школьном стадионе!