Сочинение на тему спорт используя числителиные

Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом каждый день. Утром обязательно делать зарядку, состоящую из пяти-шести упражнений. Можно не просто делать зарядку, но и профессионально заниматься. Чтобы выигрывать на соревнованиях недостаточно заниматься 5 дней в неделю, как это думают миллионы людей. Нужно заниматься 7дней в неделю на протяжении нескольких лет. Тогда, если не первое, то второе или третье место можно занять. Видов спорта несколько десятков и для каждого найдётся свой.