Сочинение на тему "Сын русской земли"

Александр Невский - знаменитый русский полководец. Сын великого князя Ярослава и Феодосии. Глубоко верующий, благочестивый,суровый и замкнутый, с порывами гнева и милосердия - таким встаёт перед нами образ Александра Невского. Автор этого жития хотел показать, как поданные любили и уважали князя. В начале он принижал себя, чтобы Невский на его фоне стал величавым: "Я, ничтожный, многогрешный и неразумный, решаюсь писать житие святого князя Александра..." Глубоко верующий Александр показывается, когда над его родиной нависла опасность: "Александр же, услышав слова эти, разгорелся сердцем и вошёл в церковь Святой Софии и пал на колени перед алтарём, и начал молиться со слезами...", но это не показывает, что он слабый, Невский боится за свой народ, родину, поэтому просит у Бога помощи. Смерть Александра Невского была неожиданной. По одной из версий его отравили в Золотой Орде,когда ездил вымаливать своих людей. Кончина князя стала ужасной вестью для его поданных. Автор повести писал о его смерти: "О, горе тебе, бедный человек! Как можешь ты описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не разорвётся сердце твоё от печали! Отца человек может оставить, а доброго господина не может. Если бы мог, в гроб лёг бы с ним." К имени Александра народ прибавил название реки, на которой была одержана очень важная для всей Руси победа. Александр Невский - так и мы зовём великого полководца. Потрудился Александр для Русской земли. Мужественно и победоносно боролся он с западными врагами, расчётливо, умно берёг свой народ от хищных татар. Среди трудных княжеских дел не забывал благочестивый князь и христианских обязанностей: много серебра и золота передавал он в Орду, не мало несчастных выкупил из тяжкой неволи татарской. Многие звали его своим "ангелом-хранителем". Русская церковь причислила его к лику святых.