Сочинение на тему у открытого окна

Гость: Гость:

Я сижу у открытого окна и слушаю, как просыпается деревенская улица. Солнце еще не взошло, а его озорные лучи уже будят все живое. Первые утренние голоса подают коровы. Заботливые хозяйки выгоняют их пастись. На несколько минут все стихает. Второй голос подают петухи. Будя своих хозяев, они громко кричат: «Ку-ка-ре-ку!». Ну а после просыпаются все люди, птицы и животные. В голубизне утреннего неба раздается звонкий, похожий на переливы серебряного колокольчика, голос жаворонка. В листве молодых деревьев весело чирикают воробьи. Черный грач тащит в свое гнездо пищу детям. Недалеко расположен сад. Фиолетовые колокольчики и ромашки кружатся в веселом хороводе. Над ними кружатся пчелки, кружатся бабочки, в траве стрекочут кузнечики. Уже наступило утро. На улице послышались голоса людей. Они весело сообщают друг другу новости и с радостью встречают наступающий день.