Сочинение на тему в какую субкультуру я бы вступил или не вступил? начинаться должно так:сейчас я вам расскажу почему я не хочу вступать в какую-либо субкультуру...
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Сочинение на тему в какую субкультуру я бы вступил или не вступил? начинаться должно так:сейчас я вам расскажу почему я не хочу вступать в какую-либо субкультуру...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень часто в субкультуры уходят та молодёжь,которая не может определиться со своим местом в жизни.
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