Сочинение на тему: Весёлое горе- солдатская жизнь. Сколько Гитлер не воюй, победа будет русская. Защита родины,есть защита и своего достоинства. Умоляю!!!!!!!!!!

Тема эта весьма нетривиальная и тяжелая. "Веселое горе" - сказано, на мой взгляд, излишне сильно. Я бы это назвал "смех сквозь слезы". Смех над чем угодно. Над фразой, интонацией, ситуацией - да мало ли над чем. Смех, зачастую переходящий в припадок или истерику. Я сейчас попытался вспомнить хотя бы один случай из тех, над которыми ухахатывались в армии - но они мне не кажутся смешными. Не знаю, подводит ли меня память, повзрослел ли я, или, быть может, был не совсем в адекватном состоянии .. Не могу сказать уверенно. Это надо прочувствовать - эту ни с чем не сравнимую атмосферу. Почитайте "Оружие возмездия" Олега Дивова - ему неплохо удалось это все передать.