Сочинение на тему Весенние забавы начало типо такое: Весенние забавы . Маша и катя сидят дома . Они совсем не выходят гулять продолжить........
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Сочинение на тему Весенние забавы начало типо такое: Весенние забавы . Маша и катя сидят дома . Они совсем не выходят гулять продолжить........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша сказала что нужно хоть как-то развлечься. Катя предложила погулять в лесу.Маша одобрила её идею. День прошёл хорошо но девочки не скучали Маша предложила пособирать грибы и ягоды это как они считали был лучший день!
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