Сочинение на тему Весенние забавы начало типо такое: Весенние забавы . Маша и катя сидят дома . Они совсем не выходят гулять продолжить........

Русский язык
Сочинение на тему Весенние забавы начало типо такое: Весенние забавы . Маша и катя сидят дома . Они совсем не выходят гулять продолжить........
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша сказала что нужно хоть как-то развлечься. Катя предложила погулять в лесу.Маша одобрила её идею. День прошёл хорошо но девочки не скучали Маша предложила пособирать грибы и ягоды это как они считали был лучший день!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сколько букв и звуков в слове лебёдушка
Ответить
Химия
Графит хороший адсорбент
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста нужна помощь
Ответить
Литература
Продолжить стихотворение Пришла красавица-весна, Растаял снег вокруг
Ответить
Русский язык
Подбери К слову чёрный четыре однокоренных слова, которые часто просто употребля??тся в речи .
Ответить