Сочинение на тему "Вопросы, заданные человечеству войной" с примерами из русской литературы

Над красотой речи заморачиваться не стану, набросаю план, дальше уж сам(а) 1. что важнее: личные интересы или интересы родины, общества. ответ, однозначно, интересы родины. в пример можно привести повесть Распутина "Живи и помни". Андрей Гуськов, соскучившись по ласке, любви, заботе жены, после госпиталя бежит домой, от его отправили на фронт. он дезертир. в результате, вынужден скрываться, ибо за неподчинение приказу его могли расстрелять. вешается на шею жене, правда, ласки получает от нее довольно: она высочайше нравственно развита, любит мужа, каким бы он не был. вскоре, жена, Настена, чувствуя теперь и свою отчужденность от людей, забеременев, бросается в реку. на совесть Гуськова выпадает гибель жены с ребёнком, мало того, писатель за его слабость наказывает его этим ребёнком: ребёнок - продолжение рода, крови. такие люди, как Андрей, не достойны такого счастья. мало того, после гибели жены Гуськов вынужден скитаться до конца своих дней в лесу, в люди он не выйдет. если раньше ему Настена носила еду, то после её гибели он обречен на смерть. в общем, наказан он сильно за то, что свое желание получить от жены ласки поставил выше защиты родины. вот 2. каково отношение человека к войне? обращусь к более ранней эпохе - отечественная война 1812 года. произведение Л.Н. Толстого " Война и мир". прости, не знаю, в каком ты классе, потому скажу всё))... у Толстого есть своя философия по поводу войны. так вот один из пунктов этой философии в том, что война - противоестественное явление для человека, что подтверждается на примере Пьера Безухова, пожалуй, одного из самых человечных мужчин из всех там описываемых. Пьеру чужда война, он боится 3. есть ли место в этом противоестественном для человека явлении любви? ответ: конечно, да. это подтверждается на примерах произведений: Васильевич "В списках не значился", где один из выживших в Брестской крепости солдат, полюбил еврейку; Быков "Альпийская баллада" , где к бежавшему из концлагеря Ивану присоединяется итальянка Джулия, они влюбляются друг в друга, Иван погибает под пулями догнавших их немцев, Джулия спасается благодаря смелому решению этого Ивана : бросить Джулию в обрыв, расчитывая на то, что там снег и она не погибнет. так и произошло 4. насколько может быть велика любовь человека к жизни? а к родине? здесь всё по "Повести о настоящем человеке", Бориса Полевого. Мересьев, главный герой, выжив после падения самолёта, испытывая громадное желание жить, проходит длинный, усыпанный препятствиями путь (главное препятствие - раненые ноги, позже - отмороженные), в конце концов добирается до поселения, его отвозят в госпиталь, там ноги ампутируют. Мересьев, жаждит снова защищать Родину, поэтому снова учится на летчика и в результате мы его снова видим на войне. здесь же проведена линия несокрушимой русской воли. Как-то так)