СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ "ВОСТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРЫ" В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ  

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Как часто в наше время в газетах встречаются заметки об осквернении памятников культуры. Особенно достается памятнику В.И.Ленина (Ульянова). Грустно смотреть на варварски покалеченные памятники "вождю мирового пролетериата", а то и просто бесхозные, заброшенные, разрушенные временем. А ведь для целого поколения людей памятник В.И. Ленина - неотъемлемая часть их жизни. Вспомните рассказы ваших дедушек и бабушек, пап и мам - их принимали в октябрята, пионеры, вручали комсомольские билеты возле памятника В.И. Ленина. Можно как угодно оценивать личность В.И. Ульянова в нашем современном мире. Но каким бы он не был человеком, его влияние на историю формирования первого в мире социалистического государства, без сомненья, весомо. А значит - это наше культурное наследие. Так стоит ли разрушать то, что было столь важным и значительным для многих тысяч людей? К счастью, не все люди разделяют точку зрения тех, кто разрушает памятники культуры. И вот уже сияет бронзовой краской памятник В.И. Ленина на площади нашего города, и снова кладут цветы новобрачные к его подножию. А значит, жива история в наших сердцах. Жизнь продолжается.