Сочинение на тему:"Литература 18 века в понимании современного читателя"
Разное
Сочинение на тему:"Литература 18 века в понимании современного читателя"
Ответ(ы):
Гость:
В современном обществе до сих пор остаётся актуальной литература 18 века. Не смотря на то, что прошло уже несколько столетий, ЧИТАТЕЛИ нашего времени продолжают ЧИТАТЬ литературу тех времён, не теряя к ней интерес, а иногда даже обращая больше внимания, чем на современную литературу. В любом произведении можно проследить связь с тем временем, в котором оно было написано, следовательно, читая произведения 1700-х годов, человек одновременно изучает историю и быт прошлых времён. В литературе 18-го века отслеживаются изменения востребованности направлений и течений. Классицизм сменился сентиментализмом, а он к концу столетия сменился романтизмом. Между ними достаточно много различий. Классицизм соблюдает правило трёх единств: время, места и действия; писатели, которые использовали это направление в своём творчестве, употребляли в своих произведениях множество старорусских слов, строго соблюдали литературные нормы и правила. В произведениях пропагандировали культ долга и разума, в сфере интересов на первом месте была общественная жизнь человека, чётко разделялись положительные и отрицательные персонажи. В сентиментализме наблюдались резкие изменения: нарушались многие литературные правила, на первый план выдвигались чувства человека, в сфере интереса главную роль играет личная жизнь и любовь, проявляется огромное влияние пейзажа. Для того чтобы рассмотреть роль литературы 18-го века в современном мире, я собираюсь основываться на данных произведениях: Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». В современной литературе и литературе 18-го очень много различий. Это связано с тем, что у людей полностью поменялись интересы, мировоззрение, стиль и образ жизни, понятия о разных вещах. Настало более цивилизованное время, отменили крепостное право, все конфликты, влияющие на людей разных стран, стараются решать цивилизованным путём, изменились экономика, образование, классификации органов власти. Это всё и многое другое сыграло значительную роль в литературе. Конечно, изменения происходили постепенно, но если сравнивать творчество современных писателей и 1700-х годов, то любой сможет найти различия. Но не смотря на всемирный прогресс, общество продолжает помнить и ценить произведения прошлых веков, многие из которых помогают людям понять быт того времени, прочувствовать события на ровне с нашими предками, научиться чему-то у них. В «Путешествии…» можно заметить, что автор акцентирует внимание на фольклоре, показывая этим, что народное творчество не забыто, напоминая о нём читателю: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. В них найдешь образование души нашего народа». Современный читатель, который прочтёт это произведение, сможет вспомнить о том, с чего начиналась творчество. Повесть Карамзина «Бедная Лиза» полностью соответствует сентиментализму. Оно учит читателя любить и чувствовать, показывает разносторонность человеческой души и характера, обращает внимание на людей более низкого происхождения. В этом произведении можно найти и добро и зло в одном человеке, чего нет в классицизме. С одной стороны ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ Лизы ЛЮБИЛ её, был хорошим человеком, но с другой – у него не было чувства долга перед отечеством, из-за чего вместо того, чтобы сражаться за свою родину он проигрывал состояние в карты. Лиза также не является полностью положительным персонажем, она действительно ЛЮБИЛА свою мать и Эраста, но узнав об измене – утопилась, забыв обо всём. Из этого можно сделать вывод, что литература 18-го века всё ещё имеет огромное влияние на современного читателя, она прививает ему разные положительные качества, старается указать на отрицательные, учит любить, показывает человека с разных точек зрения. Благодаря произведениям того времени общество также делает выводы об истории и быте народа тех веков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
1. Написать оператор,который выведет через пробел коды букв,образующих слово PASCAL 2. Написать оператор,который выведет текст ,образованный кодами...
Разное
Закончить предложения, используя нужную форму глагола - like или likes 1. Betty and Will ______ their little chimp. 2. Henry ____ to play with his ...
Разное
Коли ми говоримо про Україну згадусмо Тараса Шев ченка. А які ще слова(предмети-символи, історичн памятки міста, імена людей тощо), на твою думку, ...
Разное
Какое средство выразительности использует А.И.Куприн,употребляя выражение "не праздным увлечением "в приложении 1)эпитет 2)сравнение3)метафора 4)ли...
Разное
Велосипедист половину времени всего движения ехал со скоростью 20 км/ч, половину оставшегося пути со скоростью 15 км/ч, а последний участок - шёл с...
Разное
Можно ли расставить целые числа на гранях куба таким образом, чтобы сумма любых двух чисел на соседних гранях была нечетным числом