Сочинение на тему:"Литература 18 века в понимании современного читателя"

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В современном обществе до сих пор остаётся актуальной литература 18 века. Не смотря на то, что прошло уже несколько столетий, ЧИТАТЕЛИ нашего времени продолжают ЧИТАТЬ литературу тех времён, не теряя к ней интерес, а иногда даже обращая больше внимания, чем на современную литературу. В любом произведении можно проследить связь с тем временем, в котором оно было написано, следовательно, читая произведения 1700-х годов, человек одновременно изучает историю и быт прошлых времён. В литературе 18-го века отслеживаются изменения востребованности направлений и течений. Классицизм сменился сентиментализмом, а он к концу столетия сменился романтизмом. Между ними достаточно много различий. Классицизм соблюдает правило трёх единств: время, места и действия; писатели, которые использовали это направление в своём творчестве, употребляли в своих произведениях множество старорусских слов, строго соблюдали литературные нормы и правила. В произведениях пропагандировали культ долга и разума, в сфере интересов на первом месте была общественная жизнь человека, чётко разделялись положительные и отрицательные персонажи. В сентиментализме наблюдались резкие изменения: нарушались многие литературные правила, на первый план выдвигались чувства человека, в сфере интереса главную роль играет личная жизнь и любовь, проявляется огромное влияние пейзажа. Для того чтобы рассмотреть роль литературы 18-го века в современном мире, я собираюсь основываться на данных произведениях: Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». В современной литературе и литературе 18-го очень много различий. Это связано с тем, что у людей полностью поменялись интересы, мировоззрение, стиль и образ жизни, понятия о разных вещах. Настало более цивилизованное время, отменили крепостное право, все конфликты, влияющие на людей разных стран, стараются решать цивилизованным путём, изменились экономика, образование, классификации органов власти. Это всё и многое другое сыграло значительную роль в литературе. Конечно, изменения происходили постепенно, но если сравнивать творчество современных писателей и 1700-х годов, то любой сможет найти различия. Но не смотря на всемирный прогресс, общество продолжает помнить и ценить произведения прошлых веков, многие из которых помогают людям понять быт того времени, прочувствовать события на ровне с нашими предками, научиться чему-то у них. В «Путешествии…» можно заметить, что автор акцентирует внимание на фольклоре, показывая этим, что народное творчество не забыто, напоминая о нём читателю: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. В них найдешь образование души нашего народа». Современный читатель, который прочтёт это произведение, сможет вспомнить о том, с чего начиналась творчество. Повесть Карамзина «Бедная Лиза» полностью соответствует сентиментализму. Оно учит читателя любить и чувствовать, показывает разносторонность человеческой души и характера, обращает внимание на людей более низкого происхождения. В этом произведении можно найти и добро и зло в одном человеке, чего нет в классицизме. С одной стороны ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ Лизы ЛЮБИЛ её, был хорошим человеком, но с другой – у него не было чувства долга перед отечеством, из-за чего вместо того, чтобы сражаться за свою родину он проигрывал состояние в карты. Лиза также не является полностью положительным персонажем, она действительно ЛЮБИЛА свою мать и Эраста, но узнав об измене – утопилась, забыв обо всём. Из этого можно сделать вывод, что литература 18-го века всё ещё имеет огромное влияние на современного читателя, она прививает ему разные положительные качества, старается указать на отрицательные, учит любить, показывает человека с разных точек зрения. Благодаря произведениям того времени общество также делает выводы об истории и быте народа тех веков.