Сочинение на тему,,Нужно ли изучать Слова о Палку Игорове" срочно за ранее спасибо!

С интернета не можно? «Слово о полку Игореве» принято считать памятником древнерусской литературы. Произведение неспроста получило такое высокое звание, ведь роль этой эпической поэмы заключается не только в описании исторических событий, но и в отражении русской культуры. Повествование затрагивает события конца XII-го века, а именно поход новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев. И это историческое достояние характеризуется одной отличительной особенностью: несмотря на то, что эпос, как правило, прославляет подвиги героев и их великие дела, в «Слове о полку Игореве» речь идет о военном походе с неудачным исходом. И пусть не все битвы оканчиваются успехом и триумфом, военное дело для русского народа всегда играло немаловажную роль. В средневековье и древности русские неоднократно подвергались нападениям племен-захватчиков, и тогда им, разумеется, приходилось биться за свободу, за свою родину, за защиту своих жен и детей. Между прочим, важность образа жены, ожидающей своего воина-супруга дома, также отражена в поэме. Плач Ярославны воплощает в себе горе всех матерей и жен, тоскующих по воинам, ушедшим на поле брани. Помимо исторических данных, поэма включает в себя также довольно значительную культурную составляющую. Самый очевидный культурный элемент – это знамения. На древней Руси существовали такие явления, которые считались знаками свыше (например, солнечное затмение). Было принято относиться к ним с должной внимательностью и следовать им, но главный герой поэмы пренебрег знамением и впоследствии потерпел неудачу. Таким образом, «Слово о Полку Игореве» — это не только описание исторического события, но и достойный материал для исследования культурных особенностей древнерусского народа, что по праву позволяет называть поэму памятником литературы.