Сочинение на тему:"Смешной случай из моей жизни"

Несколько лет назад в гости в моей матери часто приезжала её очень хорошая подруга из столицы. Она была очень интелегентная дама, с большим вкусом, с хоризмой, имела много знакомых из столичной богемы. и т. д. И вот в один из её приездов мама приготовила что-то вкусное на ужин и стала всех звать к столу. Я пришёл первый, уселся за стол начал есть и как иногда бывает захотел в туалет. Что делать, бросил есть, пошёл в "Кабинет". В это время приходит на кухню наша гостья, садиться за стол и спрашивает мать: - А где Эдик, он что сыт? У мамы глаза становятся круглыми от удивления. Зная, что я пошёл в туалет, она пытается как-то размыто ответить, что я скоро вернусь, что я не надолго, ей ужасно неудобно от такого вопроса и от формы в которой он поставлен. Но гостья не получив чёткого ответа, ещё более громко спрашивает её: - Он что сыт? Мать в конкретном недоумении, ни как не может понять почему интеллегентная немолодая женщина, за которой никогда не числилось грубых слов с невероятной настойчивостью повторяет свой жаргонный вопрос. Гостья тоже начинает тихо психовать потому что ответа на свой вопрос она не получает никакого. Я смываю воду, мою руки, возвращаюсь за стол, сажусь и продолжаю есть. В это время у обоих женщин случается дикий приступ ржаки, они пять минут громко стонут, поняв что каждая из них имела в виду. а вот и смешной случай- отвечала на вопрос одномоментно с другим отвечающим, разница в 5 секунд, вот- редактирую. Можете взять в тему.. и развить событие.. ведь нашли мы одинаковые рассказы... такого рассказа точно ни у кого не будет! ------- Никогда не забуду как я в 6-м классе первый раз стих на сцене рассказывал. Вышел, начал и... забыл! Так я начинал раза 3,доходил максимум до середины и опять всё заново. В зале все ухахатывались. В понедельник думал, что мне каюк от классного руководителя, но она сказала, что я.... молодец. Все в зале подумали, что так и задумано. Рассмешил народ !