сочинение. напиши сочинение на тему "день моей мамы" ( моего папы, бабушки, сестры...). Расскажи, что обычно делает мама (или тот, о ком ты пишешь) ут ром, днём, вечером.

Утром она встаёт раньше всех,и начинает готовить нам завтрак.От вкусного и ароматного запаха яичницы я просыпаюсь с хорошим настроением.Потом она провожает меня в школу.Сделав всю работу,напудрив носик,она идёт по магазинам покупать продукты.Приготовив обед она встречает меня из-школы.И мы вместе начинаем убираться в доме.