Сочинение (небольшое) на тему "Как не гордиться мне тобой, о Родина моя!"Нужно рассказать о том, почему и чем нужно гордиться Родиной и высказать собс твенные мысли по этому поводу. 30 баллов.

"Как не гордиться мне тобой, о Родина моя!"Сколько пережила ты войн и пожаров, сколько было стихийных бедствий. Но не сломалась ты, выстояла. Словно птица феникс, не раз поднималась из пепла после нашествия монголов, после смутного времени, после Наполеона, после немцев. Как пережила ты голод и холод. Как возродилась после разграбление. Русский народ восстанавливал тебя. Отстраивал дома, засеивал поля, рожал детей. Пока живёт такой народ, который помнит свою историю, чтит свой язык. Никому не одолеть тебя. И даже если снова разорвут тебя на куски, сможешь ты подняться. Обновленная, и не сломленная.