Сочинение О МАКЕЕВКЕ

В северо-западных предместьях Макеевки находится исток реки Кальмиуса (город Ясиноватая, в городской черте) иВерхнекальмиусское водохранилище (Макеевка расположена к востоку от водоёма, город Ясиноватая — к северу, посёлок Минеральное — западу). Русло Кальмиуса служит границей Макеевки с городом Донецком на её западном участке до Нижнекальмиусского водохранилища. По северной окраине Макеевки проходит участок (пос. Криничная на востоке — город Ясиноватая на западе)канала Северский Донец — ДОНБАСС, пополняющий Верхнекальмиусское водохранилище в верховьях Каль Населённые пункты, включенные в состав Макеевки[править | править вики-текст]село Александро-Григорьевка (часть в Киевском районе Донецке, часть — называется Григорьевка — на западе Червоногвардейского района) хутор Братский (ликвидирован, сейчас на юго-западе Советского района)посёлок Буроз, он же посёлок имени Кирова (сейчас на западе Советского района)селение(?) Ганзовка (сейчас на юго-востоке Червоногвардейского района)посад(?) Дмитриевск — позже — город Дмитриевск (сейчас — Центрально-Городской район)хутор Дружеский (ликвидирован, сейчас на юго-западе Советского района)село Зелёное Поле (Зеленополье) — позже вошло в состав Калиновкисело Калиновка (Калиново) — позже посёлок Калиново-Восточный (сейчас на юго-западе Советского района)хутор Кальмиус (сейчас на севере Червоногвардейского района)станция Кальмиус (альтернативное название — станция Щегловка) — у хутора Кальмиус (сейчас на востоке Червоногвардейского района)село Макеевка (сейчас — центр Горняцкого района)селение Марьевка (сейчас на юго-западе Советского района)селение(?) Немецкий — позже — посёлок Красная Звезда (сейчас на северо-востоке Горняцкого района)посёлок Новобутовка (сейчас на востоке Червоногвардейского района)посёлок Новочайкино (сейчас на юге Кировского района)селение(?) Пастуховка — (сейчас на юго-западе Червоногвардейского района)хутор Скуратова Группа (ликвидирован, сейчас на юго-западе Советского района)посёлок городского типа Ханженково (сейчас центр Советского района)селение(?) Чайкино — позже посёлок Чайкино (сейчас на западе Кировского района)село Щегловка — позже посёлок Щегловка (сейчас — центр Червоногвардейского района)миуса водой из Северского Донца.