Сочинение о Великой Отечественной войне

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Великая Отечественная Война. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся живым и здоровым навсегда сохранили в памяти кровь своих однополчан. За годы тяжёлого испытания наш народ вынес всё. Женщины и дети старались помочь солдатам, работая на разных фабриках и изготавливая то детали для техники, то посуду, то другие необходимые вещи. Работа длилась без остановки, советские люди стояли у станка по 12, а то и 14 часов, и каждый стремился внести свой вклад в победу. В час отчаяния наш народ держался вместе, даже собаки спасали раненых солдат! Медсёстры готовы были сами лечь под пули, только бы успеть спасти раненых. Но, к сожалению, сила фашистов была слишком свирепа. В боях были убиты миллионы, огромное количество людей было взято в плен, многих расстреляли там же. История помнит голод Ленинграда, оккупированного немцами почти на 3 года. Казалось, что мы не одолеем врага, и никто больше никогда не узнает, что были на земле такие люди – русские. Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь наш народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился убивать. Мы защищали свою Родину, своих близких людей, свои дома и зелёные леса, свои тёплые реки. Именно поэтому мы победили: у нас за плечом стояла любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть. И Величие той войны заключается в том, что советский человек боролся за жизнь тогда, как другие хотели невинных смертей.