Сочинение-описание деревянной шкатулки с инкрустацией соломой

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Сочинение-описание деревянной шкатулки с инкрустацией соломой
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Автор: Гость
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Гость:
Шкатулка – это и сувенирная и упаковочная продукция, которую можно использовать как упаковку изделия и как упаковку индивидуальную. Шкатулки из дерева – это эксклюзивная, элитная упаковка. Изготовление шкатулки – довольно трудоёмкий процесс. Как правило, это ручная работа, требующая кропотливости и аккуратности, правда, кое-где все-таки не обойтись без современной техники. История шкатулки имеет древние корни. Когда-то, в деревнях были свои мастера, а шкатулки делали всех размеров и для самых различных нужд. Даже сундуки, когда-то непременно стоявшие в доме каждой женщины – тоже разновидность шкатулки, правда, очень большой. Существует шкатулка для украшений, для денег, бумаг, для одежды, и даже для посуды! Со временем шкатулочное ремесло уходило в прошлое, но только не в вятском крае, здесь к шкатулкам особое отношение. Удивительной красоты кировские шкатулки всегда пользовались огромным спросом. Иностранные компании скупали сувенирные шкатулки, и те быстро «расходились» в европейских столицах. Особенный спрос был в Париже, где живет много русских эмигрантов. Многие покидали Россию ни с чем, и купить знакомую вещь считалось хорошим тоном. Хотя в Союзе эти шкатулки не продавались. Для страны производили совсем другие экземпляры. Отличалось их оформление. Музыкальные шкатулки здесь начали делать еще в 30-е годы. Механизмы для них всегда привозились из-за рубежа. Сейчас в Киров их привозят из Японии. Но самые интересные - шкатулки с секретами. Кажется, ничего особенного – всего лишь крышка да коробочка. Но надо знать, куда нажать - тут же выскакивают из неожиданных мест потайные шкафчики. И визуально потайное место ни за что не угадаешь. В одной шкатулке умещается много секретов. Есть даже с восемью… Они и в крышке спрятаны, и в боковых стенках, и в днище. Очень красивые шкатулки из капо-корня. Так называются наросты на корнях березы. Шкатулки из капо-корня выглядят так, будто сделаны из мрамора, а не из дерева. Стоят такие изделия в несколько раз дороже обычных деревянных шкатулок… Инкрустирование шкатулок соломкой появилось недавно. Автор этой идеи - кировский художник Георгий Кырчанов. Для украшения шкатулок из липы он применил ржаную соломку. Ее можно используют и в естественном виде, и подкрашивают в темные тона, выдержав в печке. Чем дольше соломка в печи – тем более темный цвет она обретет. Отбеливают соломку перекисью. Она нарезается кубиками, полосками, ромбиками, кружками. Изумительный результат получается. Даже психологи отмечают, что кружево соломки наполняет душу нежностью и успокаивает нервы. Кстати, другая соломка для ремесла не подходит, только ржаная. Научиться работать с соломкой действительно очень непросто. Только у опытного мастера в руках все спорится, и разукрасить шкатулку он может за пару-тройку часов. А начинающему умельцу нужна неделя – другая. В Кирове обучают всех желающих шкатулочному ремеслу. Многие отсеиваются на разных этапах, кому-то не хватает терпения и усердия, кто-то ждет отдачу сразу, а ученик не может получать за работу больших денег. Но из тех, кто остался, получаются хорошие мастера, владеющие интересной профессией. Кировские Шкатулки заказывают практически все регионы России, от Владивостока до Калининграда. В основном раскупают шкатулки для ювелирных украшений, бижутерии, и деловых бумаг. Есть заказы шкатулок под игральные карты, под диплом и сигареты. Самый удивительный заказ – шкатулка под доллары. Ее размеры соответствуют американской валюте. Как и прежде, шкатулки закупают для продажи за рубежом. Особенно большой спрос в Чехии. Заказывают большие партии почти каждый месяц, поскольку их хорошо раскупают туристы в Праге. Возможно, покупателю не так уж интересно, где и кем шкатулка сделана. Лишь бы она получилась красивой и полезной. Но для России важно, чтобы покупатели просто были, и древний шкатулочный промысел возрождался и процветал.
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