Сочинение описание про любой предмет

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Сочинение описание про любой предмет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Настольная лампа_ без настольной лампы уроки делать трудно! поможет всегда посветишь туда там светло посветишь туда то там светло. Если этого не хватает то есть Лампа которая осветит всю комнату!
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