Сочинение. Опишите камень или какой либо другой предмет, который вам нравится. Это может быть драгоценный или обыкновенный предмет, который вы нашли, купили, который вам подар или, предмет, который украшает вашу одежд...

Сочинение. Опишите камень или какой либо другой предмет, который вам нравится. Это может быть драгоценный или обыкновенный предмет, который вы нашли, купили, который вам подар или, предмет, который украшает вашу одежду, комнату, двор, улицу и т.п. Определите прежде всего, о каком именно предмете вы будете писать и в каком стиле.