Сочинение от имени географического объекта. Ребята помогите пожалуйста написать сочинение. А также помогите задали презентацию на тему Тур Агенства Просто Тур Агенства даж е не сказали про что.Подскажите что нужно.

Я камень. Живу уже несколько сотен лет. Я видел как ломались горы А я остался Я видел как вы слыхали реки а я оставался Меня ничто не брало Ноставался так лежать на холодной земле ненужный камень Но однажды меня взяла девочка и отнесла домой и я теперь лежу в горшки с цветами Я счастлив потому что я кому то нужен