Сочинение от лица животного, которого ктото обидел. по примеру скази "теплый хлеб" срочно помогите пожалуйста!
Литература
Сочинение от лица животного, которого ктото обидел. по примеру скази "теплый хлеб" срочно помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бемби!! У него убили мать-олениху... Есть такой писатель Важа Пшавела, у него есть рассказ "Рассказ олененка" Америкосы у него слизнули сюжет мультика, вот и посмотри!
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