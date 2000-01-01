Сочинение отзыв на произведение Тургенива "Муму"

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Сочинение отзыв на произведение Тургенива "Муму"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне понравилось это произведение. Тургенеев очень выразительно описал таких разных людей как Герасим и барыня. Разные характеры сыграли неплохую роль в этом произведении. Мне было жалко Муму но такова мысль рассказа. Всем рекомендую, захватывает на лету!
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