Сочинение по данному началу: Морозное, солнечное утро. Буду благодарна тому кто сочинит сочинение. За него дам целых 68 баллов! Приступайте сейчас же!
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Сочинение по данному началу: Морозное, солнечное утро. Буду благодарна тому кто сочинит сочинение. За него дам целых 68 баллов! Приступайте сейчас же!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я проснулась рано утром и, подойдя к окну, увидела морозное, солнечное утро. Это был обычный день в деревне у бабушки. Мне очень нравилось проводить время в деревне зимой. Я чувствовала настоящий, свежий, чистый морозный запах, а солнышко ласково грело мои щеки. Я быстро бежала по ступенькам вниз, выпивала стакан тёплого молока и бежала на улицу... Какого размера-то нужно? Если ещё нужно, могу написать... Если нет, то вот
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