Сочинение по картине "Первый снег" А .А. Пластова, почему художник так назвал карти??у? что он на ней изобразил? каким вы увидели снег? кто радуется первому снегу? передплось вам ли это чувство? Прошу помогите!!!!!!
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Сочинение по картине "Первый снег" А .А. Пластова, почему художник так назвал карти??у? что он на ней изобразил? каким вы увидели снег? кто радуется первому снегу? передплось вам ли это чувство? Прошу помогите!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
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Сочинение по картине А. А. Пластова «Первый снег» Кисти Александра Аркадьевича Пластова — выдающегося русского живописца конца XIX — начала XX века, лауреата нескольких премий — принадлежат многие жанровые картины, пейзажи и портреты: «Колхозный праздник», «Жатва», «Сенокос», «Витя — подпасок», «Ужин трактористов», «Летом» и другие. Каждая из его картин проникнута любовью к родному краю, природе, людям и родине в целом. Александр Аркадьевич любил изображать в своих картинах деревенских детей. Именно они стали героями большинства его живописных полотен, в которых сюжет неразрывно связан с пейзажем, придающим картинам лиричность и поэтичность. На картине А. А. Пластова «Первый снег» изображён один из первых дней наступившей зимы. Она ещё только начинает вступать в свои права. Наконец- то прекратились долгие затяжные дожди, нет грязи и слякоти, грустного настроения, которое они вызывают. Падает первый снег. Земля преображается. Первый снег для детей — это необыкновенное счастье, восторг, радость и удовольствие. Снег — это долгожданные после дождливой осени зимние забавы: игра в снежки, лепка снеговика, катание с горки на санках или лыжах, по льду на коньках. Да и просто можно упасть в снег и растянуться в нем как на мягкой перине, пока мама не побранит и не велит быстро встать чтобы не простудиться. А. А. Пластов написал картину Первый снег в 1946 году. Перед нами — дети войны, на долю которых выпало много тяжелых испытаний. Но к счастью, они не перестали радоваться и смеяться. Первый снег приводит детей в восторг, они рады наступающей зиме и грядущим зимним забавам. Художник запечатлел в своей картине момент детского восхищения, счастья и радости от первого снега. Девочка и мальчик, увидев снег в окошко, быстро выбежали на улицу полюбоваться происходящим. Они остановились на крыльце бревенчатого дома и застыли от восторга, глядя на первый снег. Девочка так торопилась на улицу, что забыла одеть пальто. Она накинула на голову большой светлый платок, надела валенки не по размеру и быстро выбежала на улицу. Девочка стоит в одном белом платье или ночной рубашке, но ей не холодно — она увлечена белоснежными снежинками, падающими с серого небосклона. Её лицо поднято вверх, озорные радостные глаза смотрят на белый пух, кружащий повсюду. Девочка улыбается. Рядом с ней стоит мальчик, вероятно, младший братишка. Он одет в чёрное пальто, на голове — тёмная шапка- ушанка, на ногах — валенки с калошами. Руки мальчик спрятал в карманы. Он следит за происходящим с серьёзным выражением лица и спокойно наблюдает за падающими снежинками. Белый снег укрыл всё вокруг: крыльцо, на которое выбежали деревенские дети, землю, крыши домов, ветви деревьев и кустарников. Но сильного мороза не чувствуется. Около палисадника в небольшой луже снег подтаивает, и чёрное пятно хорошо виднеется на белоснежном зимнем ковре. Слева от детей у дома расположен палисадник, в котором растёт берёза и небольшой кустарник. Ствол русской красавицы вырос выше крыши дома, ветви с остатками коричневых листьев и серёжек качаются под порывами зимнего ветра. На ветках, расположенных слева, сидит сорока. Она подняла хвост вверх и крутит головой, наблюдая за снегопадом. Небольшой кустарник, расположенный у берёзы, уже запорошили белые хлопья. За палисадником виднеется серая ворона. Она деловито расхаживает по белоснежному ковру. Кажется, что птица тоже радуется первому снегу и с интересом наблюдает за происходящим. На заднем плане картины располагается широкая деревенская улица с домами и дворами, укрытыми новым белым покрывалом. Дети не одиноки в своём любопытстве. Вдали виднеется мальчик с санками, который с не меньшим интересом наблюдает за снежным вальсом белых хлопьев. Для изображения нового периода в жизни природы А. А. Пластов в картине «Первый снег» создаёт светлый фон и использует тёплые тона и светлые оттенки: светло-розовый, лиловый, светло-коричневый, серый, бледно-голубой. При просмотре картины А. А. Пластова «Первый снег» создаётся впечатление единства природы — живой и неживой, и человека. Всё вокруг восхищается, ликует, радуется обновлению, забыв про былые невзгоды. Тёмные улицы и старые дома преображаются, становятся белыми, празднично-нарядными, торжественными. Картина пробуждает искренние чувства радости и восторга от первого снега, вызывает у зрителя собственные воспоминания о восхищении первым снегом. Ведь такой обычный и вместе с тем яркий и радостный момент был не раз в жизни каждого человека. Хочется восхищаться и веселиться вместе с героями картины А. А. Пластова «Первый снег» — яркой, запоминающейся,
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