Сочинение по муму Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Герасим был рабом не только у Барыни но и у своей души, чтобы полностью освободиться он утопил свою душу то есть Муму и он стал свободным для себяю Там в конце говорилась с=что он шёл как великан с вытянутой шееё со свободной грудью