Сочинение по муму Помогите пожалуйста
Литература
Сочинение по муму Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Герасим был рабом не только у Барыни но и у своей души, чтобы полностью освободиться он утопил свою душу то есть Муму и он стал свободным для себяю Там в конце говорилась с=что он шёл как великан с вытянутой шееё со свободной грудью
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