Сочинение по пословице Упустишь минуту - потеряешь час .10 предложений и больше

Сочинение по пословице Упустишь минуту - потеряешь час .10 предложений и больше

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Нельзя терять время попусту минута равна часу
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