Сочинение по проблеме истинных ценностей по отрывки А.Чехова "Крыжовник".150 слов с аргументами срочно напишите пожалуйста! Заранее спасибо!
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Сочинение по проблеме истинных ценностей по отрывки А.Чехова "Крыжовник".150 слов с аргументами срочно напишите пожалуйста! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чимша-Гималайский, мечтая об усадьбе с крыжовником, недоедает, отказывает себе во всем, женится по расчету, одевается словно нищий и копит деньги. Он практически уморил голодом свою жену, но мечту осуществил. Как жалок он, когда со счастливым, самодовольным видом поедает кислый крыжовник!
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