Сочинение по проблеме истинных ценностей по отрывки А.Чехова "Крыжовник".150 слов с аргументами срочно напишите пожалуйста! Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Чимша-Гималайский, мечтая об усадьбе с крыжовником, не­доедает, отказывает себе во всем, женится по расчету, одевается словно нищий и копит деньги. Он практически уморил голодом свою жену, но мечту осущест­вил. Как жалок он, когда со сча­стливым, самодовольным видом поедает кислый крыжовник!