Сочинение по проблеме истинных ценностей по отрывки А.Чехова "Крыжовник".150 слов с аргументами срочно напишите пожалуйста! Заранее спасибо!

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Сочинение по проблеме истинных ценностей по отрывки А.Чехова "Крыжовник".150 слов с аргументами срочно напишите пожалуйста! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чимша-Гималайский, мечтая об усадьбе с крыжовником, не­доедает, отказывает себе во всем, женится по расчету, одевается словно нищий и копит деньги. Он практически уморил голодом свою жену, но мечту осущест­вил. Как жалок он, когда со сча­стливым, самодовольным видом поедает кислый крыжовник!
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