Сочинение по стихам пушкинаа пожалуйстаааааа

В своем отрез­ке времени. У каждого из нас — свой Пушкин. Александр Сергеевич для ме­ня — поэт вечного пространства. Когда-то он посвятил Жуковскому следующие строки: Его стихов пленительная сладость Пройдет веков завистливую даль... Я отношу эти строки к самому автору, весь мир поэзии поэта бесконечно бли­зок и дорог мне. Помню тихий, напевный голос мамы: Три девицы под окном Пряли поздно вечерком... Сказать, что это произведение мне просто понравилось, — значит не ска­зать ничего. Я была в восторге и проси­ла маму перечитывать мне сказку снова и снова, пока наизусть не заучила по­нравившиеся мне строки: Три девицы под окном Пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — Говорит одна девица, — То на весь крещеный мир Приготовила б я пир». «Кабы я была царица, — Говорит ее сестрица, — То на весь бы мир одна Наткала я полотна». «Кабы я была царица, — — Третья молвила сестрица, — Я б для батюшки-царя Родила богатыря». В своих мечтах я представляла, что и у меня есть такой же прекрасный город с дворцами, теремами, садами. С годами я взрослела и открывала для себя нового Пушкина. В его стихах и поэмах мудрость, улыбчивость, нравственная высота, на кото­рой нет места зависти, жадности, глупо­сти — тому, чем изобилует жизнь. Я настолько прониклась поэзией Пуш­кина, что мое мироощущение стало до удивления совпадать с настроением поэта. В светлые дни осени я возвращаюсь к Пушкину. Его мир лишен резких очер­таний — во всем видна рука гения: небе­са светлы и высоки, душа легка и полна, сквозь прозрачный воздух и свет тонко прорисован смысл бытия. Я живу в эти дни и наслаждаюсь полной свободой. Я погружаюсь в строки, омывающие душу чистой и прозрачной печалью: Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса. Пушкин был настоящим живописцем, он воспринимал природу зорким взгля­дом художника и тонким слухом музы­канта. Александр Сергеевич влюблялся, но взаимности не находил. Переживания претворились едва ли не в самые поэтические строки в мировой литературе: Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. О, если бы в нашей жизни было такое благородство чувств! Судьба коварна, и очень часто счастью не дано осуществиться и любимым луч­ше расстаться: Но ты забудь меня, мой друг, Забудь меня, как забывают Томительный печальный сон, Когда под утро отлетают И тень и... Пушкин был проницателен и как ника­кой другой поэт мог отразить красоту женщины: Все в ней гармония, все диво, Все выше мира и страстей; Она покоится стыдливо В красе торжественной своей; Она кругом себя взирает: Ей нет соперниц, нет подруг; Красавиц наших бледный круг В ее сиянье исчезает. Куда бы ты ни поспешал, Хоть на любовное свиданье, Какое б в сердце ни питал Ты сокровенное мечтанье, — Но, встретясь с ней, смущенный, ты Вдруг остановишься невольно, Благоговея богомольно Перед святыней красоты. Пушкин зорко видел всю окружающую его жизнь и внимал ей. Его произведе­ния именно поэтому так близки мне и многим читателям. Он смог «жить, чтоб мыслить и страдать», и, читая его строки, мы мыслим и страдаем вместе с ним. По-моему, не воспринимать поэзию Пушкина — значит быть бездуховным че­ловеком. Погибнет пушкинское слово — погибнет Духовность, защита от зла. Прозреть, вернуться к истине призывает нас великий гений земли Русской Алек­сандр Сергеевич Пушкин: Творцу молитесь: он могучий; Он правит ветром; в знойный день На небо насылает тучи; Дает земле древесну сень.