Сочинение по теме " Какую роль играет детство в жизни человека" , опираясь на литер??турный материал и собственный опыт. прошу не надо из интернета копировать сочинения, заранее огромное спасибо

Литература
Сочинение по теме " Какую роль играет детство в жизни человека" , опираясь на литер??турный материал и собственный опыт. прошу не надо из интернета копировать сочинения, заранее огромное спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
детство играет очень большую роль в жизни человека. если с человеком в детстве обращались плохо тогда он вырастет возможно тоже будет обращаться с другими плохо тот человек у человека которого не было детства не знает не любви не ласки не материнской нежности .
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