сочинение по теме: образ главного героярассказ "Васюткино озеро"

Кто из нас не любит читать прекрасные стихи о красоте родного края, купаться в море, лазить по горам, бродить по лесу в поисках ягод и грибов! Общаясь с природой, робкие становятся смелее, жестокие - добрее, угрюмые - улыбчивее. Не зря говорят, что человек - дитя природы. Однако любая мать бывает со своими детьми не только ласковой и нежной, но и строгой и суровой. Именно такой увидел тайгу маленький герой рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро». Герой рассказа мой ровесник, но я совсем не уверена, что сумела бы проявить такую же решительность, находчивость и мужество, если бы заблудилась в лесу. Васютка отправился в лес за орехами для рыбаков, погнался за глухарем и заблудился. Конечно, он очень испугался, ведь одно дело бродить по знакомым тропинкам, а другое - потеряться в бескрайнем зеленом океане! Но природа не любит слабых и трусливых, и Васютке это было прекрасно известно. Конечно, Васютка не раз бывал в этом лесу, слышал он и рассказы рыбаков, как следует поступать в подобных ситуациях. Но вместе с тем он прекрасно понимал, как легко навсегда сгинуть в бескрайних просторах суровой тайги. Вот почему мальчику потребовались вся его воля, самообладание и мужество, чтобы не поддаться панике. Как опытный взрослый, Васютка обдумывал каждый свой шаг, взвешивал каждое действие, добывая еду, выбирая направление, устраиваясь на ночлег. Именно эти черты характера Васютки, на мой взгляд, и нравятся любому читателю, в том числе и мне. Благодаря своему мужеству, Васютка вышел из леса победителем. Мальчику пришлось бороться со своим страхом, с голодом, с усталостью. Он предусмотрительно вешал мешок с остатками еды на сук, не поддавался соблазну съесть хлеб весь сразу, не метался по тайге, а заставлял себя соображать, в каком направлении лучше двигаться. Васютка выбрал правильное направление на север, догадался, что озеро проточное, раз в нём водится речная рыба, что речка от озера обязательно выведет к Енисею. Озеро, названное Васюткиным, - это память о мужественном поведении заблудившегося мальчика. Выполнила ученица 5 «б» класса Сернурской СПОШ №2 Сидокрина Кристина По теме: методические разработки, презентации и конспекты Сочинение по рассказу И. С. Тургенева "Муму" "Старая барыня" Сочинение написано от имени старой барыни, которая жалуется на своё житьё, одиночество. Виновата в этом она сама: Татьяну насильно выдали замуж за пьяницу Капитона, дворнику Герасиму пришлось утопить ...