Сочинение почему надо уважать старших

Мы должны уважать старших. Это вроде бы аксиома? Но давайте представим, что её надо объяснить маленькому ребёнку, который искренне не понимает, почему нужно слушаться родителей и других знакомых взрослых. Он считает, что их необходимо уважать толь­ко потому, что они сильнее. Давайте объясним ему, почему уважение к старшим — неписа­ный закон нашей жизни.Люди, которые намного старше нас, наши родители, соседи, знакомые семьи и другие взрослые, — прожили больше наше­го, поэтому испытали поболее и знают гораз­до больше, чем мы. Их опыт, накопленный в результате ошибок и открытий, — бесценное для нас достояние. Их пережитые боль и счас­тье взывают к нам, чтобы мы, ещё не пере­жившие таких же океанов чувств, уважали их, прислушивались к словам старших