СОЧИНЕНИЕ!!!ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!Представьте себе,что вы хотите поделится вп??чатлениями со своим другом об изображённом на картинах ,где зображенна церковь на Нерли художником Баулин и Герасимов.Какой из них вы отдад...

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Хм.... ща будееееет! Картина «Церковь Покрова на Нерли» написана С. В. Герасимовым (1885-1964). Он в основном рисовал пейзажи, например, «После дождя». Но на картине «Церковь Покрова на Нерли» среди природы изображена церковь. Она одна из самых поэтических памятников древнерусского зодчества. А так же эта церковь изображена С. А. Баулиным «Храм Покрова на Нерли». На картине «Церковь Покрова на Нерли» хорошо показано, как среди светло-зелёной травы ярко выделяется синяя река, которая отражает белокурые, пушисто-белоснежные облака. Они очаровывают своей формой и беспорядочностью. Пушистые и могучие деревья, которые стоят возле церкви такие же высокие, как и она, что даже у неё увенчанный крест главка растворяется в воздухе и где-то высоко тает в небе. Церковь стоит на берегу холма, который окутывается рекой Нерль. Этот собор отлично выделяется в этой картине, поскольку церковь находится на середине картины и берёт всё внимание на себя. Храм белокаменный, с изящными формами и фиолетовыми куполами, но здесь они золотые, потому что отражают яркие лучи солнца. Мне понравилась картина «Церковь Покрова на Нерли» тем, что здесь использовались теплые и яркие тона красок. Здесь очень точно выражена ясная погода и необыкновенная, чуткая тишина.