Сочинение про любимого писателя Корнея Чуковского

Ученый-филолог, поэт и прозаик, критик и добрый сказочник таков был Корней Иванович Чуковский. Диапазон его Творчества необыкновенно широк: он увлекает за собой и малышей, которые еще не умеют читать, и школьников-подростков, и взрослых людей самых различных профессий.Ценой огромных усилий ей удалось устроить сына и гимназию, однако па основе циркуляра министра просвещения «о кухаркиных детях» он вскоре был исключен из гим-НВЗИИ, так как его мать была прачкой. Знания, которые он успел приобрести в гимназии, сводились к знакомству с классическими языками. Началась трудовая жизнь. Чуковский переменил несколько профессий, сталкивался с самыми различными людьми. Все свободное время он посвящал самообразованию, зачитывался Пушкиным, Некрасовым,Чеховым. В 1901 году К. И. Чуковский принес в редакцию газеты «Одесские новости» свою первую статью — «Что такое искусство». Статья была напечатана, а через два года он едет в Лондон в качестве корреспондента этой газеты. Однако вскоре газета перестала высылать ему деньги, и он вынужден был начать работать в Британском музее. Вернулся в Одессу он в разгар революции 1905 года. На рейде Одесского порта стоял в то время броненосец «Потемкин», и Чуковскому дважды удалось побывать на легендарном корабле. Переехав в Петербург, К. И. Чуковский начинает издавать журнал «Сигнал» (субсидировал издание известный оперный певец Л. В. Собинов). Журнал носил сатирический, антисамодержавный характер, за что К. И. Чуковский как редактор журнала был привлечен к суду. После революции 1905 года он сотрудничает во многих журналах, занимается литературной работой. В последующие годы К. И. Чуковский впервые обращается к детской литературе: он пишет статьи о специфике детской литературы, о детском чтении, о восприятии детьми литературы. Около 1907 года выходит его статья «Детский язык», а через десять лет был написан «Крокодил» — первая сказка для детей.