Сочинение про маму не используя слова "мама"

Сочинение про маму не используя слова "мама"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Она самая родная , самая добрая и ласковая. Всегда поддержит в трудную минуту.она самая лучшая на свете!
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