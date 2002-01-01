Сочинение-рассказ на тему "Однажды в детстве" помогитеееее умоляю срочно!!!

начни так: Детство… Говорят, что это самая счастливая пора жизни. Но ценить его мы начинаем только тогда, когда оно минует или уже ушло от нас навсегда. «Дайте в детство счастливый билет» , - просят некоторые. А надо ли? Надо ли поворачиваться туда, где уже был? А может, следует идти вперед и открывать для себя все новые и новые дали? Как у Светлова: «Горизонт идет - я за ним» . Да, детство - это прекрасная пора, но минует она очень незаметно. Как сон… Жизнь течет плавно, без толчков и резких поворотов. Тебя любят, лелеют, временами ругают, но тоже любя. И вдруг - гром среди ясного неба: однажды ты просыпаешься и понимаешь, что детство закончилось, помахало тебе ярким крылом уже из прошлого и спряталось, полетело к другим берегам, странам, далеко, откуда нет возврата. Больше ты его не увидишь некогда. Детство, даже не само детство, а его отголоски, остаются у нас в душе, в памяти. Это поддерживает нас, помогает не приходить в упадок духом в трудную минуту. а потом: примерно так, но пиши свое! Я родилась 22 сентября 2002 года в 3 часа дня в родильном доме №1 города Семипалатинск , с ростом в 54 см и с весом в 3.8 кг… Моё детство было не слишком давно. Многие думают, что это самое детство живёт во мне и по сей день, но это далеко не так. Я уже давно стала взрослой, и никто не знает меня полностью. Ну о детстве… Моё детство не было плохим, но не было и максимально хорошим. Я была очень «ранним» ребёнком: уже в три года моя бабушка научила меня читать, мне было не интересно общаться со своими сверстниками, но я была очень общительной. Я помню, что в детстве я хорошо умела играть в карты ( так говорили мне мои родные) и постоянно со своим прадедушкой я играла в карты на щелбаны. Мне очень нравилось это занятие, и дед даже подарил мне маленькие игральные карты. В детском саду я часто хулиганила, но все воспитатели любили меня. Я очень не любила ходить в садик, потому что нужно было рано вставать, но встав, я быстро включала телевизор и смотрела утренние мультфильмы, часто опаздывая.