Сочинение-рассказ о народном промысле СРОЧНО И как можно короче

Разное
Сочинение-рассказ о народном промысле СРОЧНО И как можно короче
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поищи в интернете )) на мой взгляд мне кажется то что людям сложно будет описывать "народный промысел"
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